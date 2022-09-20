В Україні дозволили вакцинувати дітей віком 5-11 років проти COVID-19

Остання важлива зміна в Україні – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19.

Про це пише МОЗ.

Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Важливо, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

Що фактично маємо наразі:

Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer.

Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, слід зробити перше бустерне щеплення.

Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

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Наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

Нагадаємо, що за минулий тиждень виявлено майже 37 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19. Померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти.

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