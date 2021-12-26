МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" лише дві області

МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" лише дві області

Всі інші регіони - "жовті".

У "червоній" зоні карантину перебувають лише дві області: Волинська і Запорізька.

Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я станом на 26 грудня.

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Втім, показники заховрюваності знижуються і у цих двох регіонах. Немає в Україні і областей у "помаранчевій" зоні карантину.

Зараз більшість областей України та столиця Київ перебувають на "жовтому" рівні":

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Ровенська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, Уряд 15 грудня подовжив адаптивний карантин в Україні. Він діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.

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