МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" лише дві області

Всі інші регіони - "жовті".
У "червоній" зоні карантину перебувають лише дві області: Волинська і Запорізька.
Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я станом на 26 грудня.
Втім, показники заховрюваності знижуються і у цих двох регіонах. Немає в Україні і областей у "помаранчевій" зоні карантину.
Зараз більшість областей України та столиця Київ перебувають на "жовтому" рівні":
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Ровенська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, Уряд 15 грудня подовжив адаптивний карантин в Україні. Він діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.
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