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МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" лише дві області

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МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" лише дві області

Associated Press

Всі інші регіони - "жовті".

У "червоній" зоні карантину перебувають лише дві області: Волинська і Запорізька.

Про це свідчать дані, які опубліковані на сайті Мінохорони здоров'я станом на 26 грудня.

Втім, показники заховрюваності знижуються і у цих двох регіонах. Немає в Україні і областей у "помаранчевій" зоні карантину. 

Зараз більшість областей України та столиця Київ перебувають на "жовтому" рівні":

  1. Дніпропетровська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Львівська,
  6. Полтавська,
  7. Ровенська,
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Херсонська,
  11. Чернівецька,
  12. Донецька,
  13. Вінницька,
  14. Хмельницька,
  15. Закарпатська,
  16. Одеська,
  17. Київська,
  18. Житомирська,
  19. Сумська,
  20. Миколаївська,
  21. Чернігівська,
  22. Черкаська.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, Уряд 15 грудня подовжив адаптивний карантин в Україні. Він діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.

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