Останні "червоні" регіони найближчим часом можуть перейти до "жовтої" зони карантину

У цих регіонах стабілізувався коефіцієнт виявлення випадків заражень.

У Волинській та Запорізькій областях стабілізується ситуація із захворюваністю на коронавірус, тому найближчим часом ці регіони можуть покинути "червону" зону карантину.

Про це в коментарі РБК Україна сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Також читайте В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта": в яких регіонах і наскільки він небезпечний

"Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зауважив Віктор Ляшко.

Він зазначив, МОЗ ініціює засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для ухвалення цього питання.

"У Волинській та Запорізькій областях протягом двох днів, 20-22 грудня, фіксують стабілізацію останнього показника епідемічної небезпеки, який дозволяє розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня карантину. Зокрема, це коефіцієнт виявлення випадків інфікування", - додав міністр.

За його словами, у Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3 % до 18,1%, а в Запорізькій області з 23,4% до 18,9%. Також в цих областях зростає кількість тестувань, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

Нагадаємо, від 23 грудня на території Київської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей почали діяти обмеження, встановлені для "жовтої" зони карантину.

Новини світу: через спалах коронавірусу Китай посадив на карантин 13-мільйонне місто

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: