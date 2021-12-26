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Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" только две области

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Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" только две области

Associated Press

Все остальные регионы – "желтые".

В "красной" зоне карантина находятся только две области: Волынская и Запорожская.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава по состоянию на 26 декабря.

Впрочем, показатели сгораемости снижаются и в этих двух регионах. Нет в Украине и областей в "оранжевой" зоне карантина.

Сейчас большинство областей Украины и столица Киев находятся на "желтом" уровне.

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская,
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Симферополь.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано   2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.

Напомним, Правительство 15 декабря продлило адаптивный карантин в Украине. Он будет действовать, по меньшей мере, до 31 марта 2022 года.

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