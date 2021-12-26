Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" только две области

Все остальные регионы – "желтые".
В "красной" зоне карантина находятся только две области: Волынская и Запорожская.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава по состоянию на 26 декабря.
Впрочем, показатели сгораемости снижаются и в этих двух регионах. Нет в Украине и областей в "оранжевой" зоне карантина.
Сейчас большинство областей Украины и столица Киев находятся на "желтом" уровне.
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Симферополь.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.
Напомним, Правительство 15 декабря продлило адаптивный карантин в Украине. Он будет действовать, по меньшей мере, до 31 марта 2022 года.
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