Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" только две области

Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" только две области

Все остальные регионы – "желтые".

В "красной" зоне карантина находятся только две области: Волынская и Запорожская.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава по состоянию на 26 декабря.

Впрочем, показатели сгораемости снижаются и в этих двух регионах. Нет в Украине и областей в "оранжевой" зоне карантина.

Сейчас большинство областей Украины и столица Киев находятся на "желтом" уровне.

Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Симферополь.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.

Напомним, Правительство 15 декабря продлило адаптивный карантин в Украине. Он будет действовать, по меньшей мере, до 31 марта 2022 года.

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