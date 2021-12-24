В Україні пацієнтам з коронавірусом робитимуть по два ПЛР-тести одночасно

В Україні пацієнтам з коронавірусом робитимуть по два ПЛР-тести одночасно

Зразки будуть забиратися у пацієнтів з нетиповим перебігом COVID-19, а саме: безсимптомним і надважким.

Деякі пацієнти з COVID в Україні здаватимуть по два ПЛР-тести одночасно, аби вчасно виявляти штами "Дельта" й "Омікрон".

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Для того щоб більш фокусно і швидше приймати рішення саме по циркуляції "Омікрону" в Україні, ми вирішили трохи змінити підходи до лабораторної діагностики. Незабаром на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи для визначення штаму "Дельта", — повідомив Кузін

За його словами, зразки будуть забиратися у пацієнтів з нетиповим перебігом COVID-19, а саме: безсимптомним і надважким. Крім того, братимуть тест і в тих, хто повернувся з-за кордону.

Як зазначається, для цих категорій буде спочатку проводитися звичайне ПЛР-тестування для підтвердження хвороби, а потім наступне — для підтвердження або спростування штаму "Дельта".

"Якщо буде підтверджена "Дельта", то зразок не буде посилатися далі на секвенування, щоб ми не витрачали ні реагенти, ні час. Якщо "Дельта" не підтверджена, то такий зразок направляється на повне секвенування. Тобто, ми будемо виходити методом виключення і за рахунок цього будемо більш оперативно отримувати інформацію про циркуляцію штаму ("Омікрон" - ред.)", — пояснив Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що зразки будуть братися одночасно.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки у разі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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