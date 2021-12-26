Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 грудня

Найбільше хворих виявили у столиці - 251.

В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 645 124 особи;

одужало – 3 428 212 осіб;

летальних випадків – 94 838.

Як повідомлялося, напередодні, 25 грудня, було зафіксовано 5 276 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 268 людей, а 15 639 пацієнтів одужало. Крім того, 117 222 людини вакциновано проти COVID-19.

Читайте також: