Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 грудня

Найбільше хворих виявили у столиці - 251.
В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 251;
- Вінницька область – 111;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 172;
- Закарпатська область – 84;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 135;
- Київська область – 196;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 164;
- Миколаївська область – 82;
- Одеська область – 117;
- Полтавська область – 90;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 134;
- Харківська область – 95;
- Херсонська область – 22;
- Хмельницька область – 123;
- Черкаська область – 150;
- Чернівецька область – 67;
- Чернігівська область – 85.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 645 124 особи;
- одужало – 3 428 212 осіб;
- летальних випадків – 94 838.
Як повідомлялося, напередодні, 25 грудня, було зафіксовано 5 276 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 268 людей, а 15 639 пацієнтів одужало. Крім того, 117 222 людини вакциновано проти COVID-19.
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