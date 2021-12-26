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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 грудня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 грудня

Associated Press

Найбільше хворих виявили у столиці - 251.

В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих, 4 279 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 251;
  • Вінницька область – 111;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 167;
  • Донецька область – 120; 
  • Житомирська область – 172;
  • Закарпатська область – 84;
  • Запорізька область – 51;
  • Івано-Франківська область – 135;
  • Київська область – 196;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 164;
  • Миколаївська область – 82;
  • Одеська область – 117;
  • Полтавська область – 90;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 106;
  • Тернопільська область – 134;
  • Харківська область – 95;
  • Херсонська область – 22;
  • Хмельницька область – 123;
  • Черкаська область – 150;
  • Чернівецька область – 67;
  • Чернігівська область – 85.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 645 124 особи;
  • одужало – 3 428 212 осіб;
  • летальних випадків – 94 838.

Як повідомлялося, напередодні, 25 грудня, було зафіксовано 5 276 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 268 людей, а 15 639 пацієнтів одужало. Крім того, 117 222 людини вакциновано проти COVID-19. 

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