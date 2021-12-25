У МОЗ пояснили різницю між бустерною і додатковою дозою вакцини проти коронавірусу

У МОЗ пояснили різницю між бустерною і додатковою дозою вакцини проти коронавірусу

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, передає "Укрінформ".

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"Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Як зазначається у пресрелізі, Міністерство охорони здоров’я схвалює позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо питання ревакцинації населення проти COVID-19, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

За словами міністра, ревакцинальну дозу запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. На сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.

"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Натомість люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. "Наразі, додаткову дозу отримали 529 людей" - сказав глава МОЗ.

За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення", - зазначив міністр.

Очільник МОЗ пояснив, що для того, аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він дасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

"Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Також додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами", - підсумував міністр.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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