Марокко забороняє в’їзд мандрівникам із Китаю через COVID-19

Уряд Марокко ухвалив рішення заборонити в’їзд на територію країни мандрівникам з Китаю, незалежно від їхньої національності, через зростання там кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

"В останні тижні Королівство Марокко уважно стежило за розвитком пандемії COVID-19 у Китайській Народній Республіці. У світлі розвитку ситуації зі здоров'ям, пов'язаної з COVID-19 в Китаї, а також регулярних і прямих контактів з китайською стороною, щоб уникнути нової хвилі зараження в Марокко та всіх її наслідків, марокканська влада ухвалила рішення заборонити доступ на територію Королівства Марокко всім мандрівникам, незалежно від їхньої національності, що прибувають з Китайської Народної Республіки", — йдеться у повідомленні.

МЗС Марокко наголосило, що рішення не має вплинути на відносини між державами.

"Цей винятковий захід жодним чином не зачіпає ні щиру дружбу між двома народами, ні стратегічне партнерство між двома країнами, до яких Королівство, як і раніше, твердо прив'язане", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Італія першою в Європі повертає тестування на COVID-19 для усіх, хто прибуває із Китаю.

У Китаї кількість пацієнтів з COVID-19 зростає кожного дня після того, як Пекін скасував пандемічні обмеження.

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