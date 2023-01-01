Марокко запрещает въезд путешественникам из Китая из-за COVID-19

Правительство Марокко приняло решение запретить въезд на территорию страны путешественникам из Китая, независимо от их национальности, из-за роста там количества больных COVID-19.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

"В последние недели Королевство Марокко внимательно следило за развитием пандемии COVID-19 в Китайской Народной Республике. В свете развития ситуации со здоровьем, связанной с COVID-19 в Китае, а также регулярных и прямых контактов с китайской стороной, чтобы избежать новой волны заражения Марокко и всех ее последствий, марокканские власти приняли решение запретить доступ на территорию Королевства Марокко всем путешественникам, независимо от их национальности, прибывающих из Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.

МИД Марокко подчеркнул, что решение не должно повлиять на отношения между государствами.

"Эта исключительная мера никоим образом не затрагивает ни искреннюю дружбу между двумя народами, ни стратегическое партнерство между двумя странами, к которым Королевство по-прежнему твердо привязано", — отметили в ведомстве.

Напомним, Италия первой в Европе возвращает тестирование на COVID-19 для всех прибывающих из Китая.

В Китае количество пациентов с COVID-19 растет каждый день после того, как Пекин отменил пандемические ограничения.

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