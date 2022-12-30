Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні зросла кількість госпіталізацій через коронавірус: у МОЗ відповіли, чи буде нова хвиля

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні зросла кількість госпіталізацій через коронавірус: у МОЗ відповіли, чи буде нова хвиля

Фото: pixabay.com

Серед тих людей, які помирають, у переважній більшості – це особи від 60 років, які є найбільш вразливими до наслідків цієї хвороби.

В Україні збільшилась кількість випадків госпіталізації хворих на коронавірус.

Про це 30 грудня в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій – в середньому на 14% більше, аніж тижнем раніше. І за останній тиждень до лікарні потрапили майже 3 тисячі українців", - розповів він.

Кузін також зазначив, що нових хвиль коронавірусу наразі не передбачається.

"Поки що не очікується якихось суттєвих мутацій цього вірусу, які б якимось чином вплинули на нову суперхвилю коронавірусної інфекції", - наголосив він.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що коронавріус нікуди не зник і українці продовжують хворіти. Більше того уряд 23 грудня подовжив карантинні обмеження через COVID-19. Вони діятимуть до 30 квітня 2023 року. 

Як прогнозує очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, пік нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні очікується у січні 2023 року.

Читайте також:

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

Бунт проти коронавірусних обмежень – протести в Китаї набувають історичних масштабів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Коронавірус в Україні
Дата публікації
Перегляди
157
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація