У Львівській області за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родина

У Львівській області за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родина

Люди до госпіталізації деякий час лікувалися вдома.

У Львівській області, у місті Соснівка, від коронавірусу загинула ціла родина.

Про це повідомляє "Нео Радіо Червоноград".

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25 грудня хвороба забрала життя 78-річної жінки, яка працювала в лікарні медсестрою.

Після цього на Новий рік, 1 січня, пішов із життя 80-річний голова сімейства. За декілька днів, 3 січня, померла їхня 46-річна донька.

Зазначається, що сім’я захворіла на COVID-19 у грудні. Згодом усі члени сім’ї потрапили до лікарні, проте медикам уже не вдалося їх врятувати. Люди до госпіталізації деякий час лікувалися вдома.

"Великий відсоток надходжень до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко й повернути назад дуже важко... Практично всі такі пацієнти, як правило, потрапляють до реанімації, а далі - на апарат штучної вентиляції легень. І вивести з такого стану дуже важко", – зазначив директор КНП "Сокальська центральна лікарня" Роман Швед.

За увесь час пандемії у Львівській області COVID-19 підтвердили у 221 8767 людей. Померли – 6047 людей. 209 434 мешканці області одужали від коронавірусної інфекції.

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, у Львові від ускладнень коронавірусу помер відомий художник.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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