"Омікрон" масово вражає дітей: у США – пік госпіталізацій серед малюків до 5 років

"Омікрон" масово вражає дітей: у США – пік госпіталізацій серед малюків до 5 років

У США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років.

У США – пік госпіталізацій дітей до 5 років з коронавірусною інфекцію. У них діагностують новий штам "Омікрон".

Про це повідомили Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Associated Press.

Також читайте У Бразилії щеплений трьома дозами пацієнт помер від омікрон-штаму

За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення".

Наразі рівень кількість госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч.

Рошель Валенскі додала, що у США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 18 років – не більше 50%.

Нагадаємо, у Франції зафіксували новий максимум COVID-хворих.

Читайте також:

У Львівській області за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родина

На новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів

У Бразилії зафіксували перші випадки одночасного зараження грипом і коронавірусом: що відомо