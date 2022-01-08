"Омікрон" масово вражає дітей: у США – пік госпіталізацій серед малюків до 5 років

У США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років.
У США – пік госпіталізацій дітей до 5 років з коронавірусною інфекцію. У них діагностують новий штам "Омікрон".
Про це повідомили Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Associated Press.
За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення".
Наразі рівень кількість госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч.
Рошель Валенскі додала, що у США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 18 років – не більше 50%.
Нагадаємо, у Франції зафіксували новий максимум COVID-хворих.
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