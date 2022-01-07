Сезонний вірус, з яким потрібно "домовитися": в Україні експерти розповіли, коли спаде захворюваність на COVID-19

Сезонний вірус, з яким потрібно "домовитися": в Україні експерти розповіли, коли спаде захворюваність на COVID-19

В 2022 року, за даними експертів, пандемія ще не відступить.

Коронавірус переходить у розряд сезонних захворювань. Поліпшення ковід-ситуації варто очікувати влітку.

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповіли аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком.

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Експерти прогнозують, що влітку захворюваність на коронавірус у нашій країні піде на спад. Водночас восени статистика нових випадків знову поповзе вгору. Розвиватися нова хвиля захворюваності може за одним із трьох сценаріїв.

Згідно з першим сценарієм, вірус може адаптуватися до носія. Внаслідок чого можлива велика кількість заражень, але легкий перебіг хвороби та зменшення летальності.

Другий сценарій говорить про стагнацію захворюваності. У такому разі може не виникнути адаптація вірусу. Тоді не слід очікувати нових штамів COVID-19. Нова хвиля хвороби буде схожою на пік заражень, який ми спостерігали восени 2021 року. Госпіталізації та смертність допоможе збити вакцинацію.

Третій сценарій — найнебажаніший. Це загострення коронавірусу, що спричинить появу більш агресивного і летального штаму. Проти нового виду COVID-19 може не врятувати і вакцинація, до якої “мутант” може виявитися стійким.

У той же час в 2022 року, за даними експертів, пандемія ще не відступить.

“Вона стане ендемічною, тобто буде з нами завжди, наприклад, як зараз грип. Але для більшості країн світу це станеться не 2022 року. Наступний рік покаже, на яких умовах ми можемо укласти з коронавірусом мирний договір про співіснування”, — зазначив співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Нагадаємо, що в Україні дозволили бустерне щеплення для всіх охочих.

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