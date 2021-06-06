Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 червня

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 214 517 осіб.

В Україні станом на ранок 6 червня зафіксовано 937 нових випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу від коронавірусу померло 42 людини, одужало – 4 516 осіб. Здійснено 32 269 тестувань.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 214 517 осіб, одужало - 2 093 228, померло - 51 182 осіб.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу.

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