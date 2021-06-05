У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

Протягом доби вакцинували понад 57 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 4 червня, від коронавірусу вакцинувалися 57 440 українців.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що протягом доби працювали 502 мобільні бригади, а також 514 пунктів щеплення. Одну дозу препарату отримали 53 710 людей. Повністю імунізовано вже 3 730 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи:

однією дозою - 1 177 371 особу,

- 1 177 371 особу, двома дозами - 145 792 особи.

Станом на 05 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 5 червня зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 86 людей. Одужало 8 330 осіб. Здійснено 60 421 тестування.

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