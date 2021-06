Ризик смерті втричі вищий: названо невиліковну хворобу мозку, яка ускладнює перебіг COVID-19

Associated Press

Хворобу Альцгеймера визначили науковці як фактор ризику COVID-19.

Підвищують ризик зараження на важку форму COVID-19 і смерті від наслідків захворювання нейродегенеративні розлади, які викликають деменцію. Для людей, які страждають на Альцгеймер, ризики до тяжкого коронавірусу втричі вищі, а якщо вони у літньому віці (від 80 років), ушестеро.

Про це йдеться у результатах дослідження вчених з Бразилії, які опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, пише MedicalxPress.

Так, науковці визначили деменцію як фактор ризику у разі коронавірусу. Її співставили із іншими супутніми захворюваннями, такими як серцево-судинні та респіраторні захворювання, високий тиск, діабет, ожиріння і рак.

Науковці пояснюють це віком, адже пацієнти з деменцією, зазвичай, старшого віку, і багато хто з них живе в будинках для людей похилого віку. А там ризик зараження і передавання вірусу вищий.

Водночас було встановлено, що хвороба Альцгеймера не підвищувала ризик госпіталізації у порівнянні з хронічними супутніми захворюваннями. Однак після госпіталізації пацієнти з хворобою Альцгеймера мали утричі вищий ризик розвитку важкої форми COVID-19 або смерті від цієї хвороби в порівнянні з пацієнтами, у яких не було хвороби Альцгеймера.

Для пацієнтів з хворобою Альцгеймера старших 80 років ризик був ушестеро вищим. Пояснюють це тим, що хронічний запальний стан або дефектні імунні відповіді через старіння імунної системи можуть підвищити вразливість цих пацієнтів і знизити їхню здатність створювати ефективну відповідь на інфекцію.

"Ми виявили, що всі причини деменції є факторами ризику серйозності і смерті у разі COVID-19, і що ці ризики більш виражені для пацієнтів з хворобою Альцгеймера", - каже головний автор проєкту і професор Хімічного інституту при Університеті Сан- Паулу Сержіо Верджовскі-Алмейда.

Загалом у дослідженні взяли участь 12 863 пацієнта, які старші 65 років, 1 167 з яких дали позитивний тест на коронавірус.

Статистичний аналіз показав, що всі причини деменції, особливо хвороба Альцгеймера, були факторами ризику тяжкості захворювання і смерті госпіталізованих пацієнтів, незалежно від віку.

Нещодавні дослідження показали, що SARS-CoV-2 може проникати до центральної нервової системи через нюхову слизову оболонку і це призводить до місцевої запальної імунної відповіді.

Нагадаємо, американський вчений заявив, що людству загрожують нові спалахи COVID у в 2026 і 2032 роках. Цього можна уникнути завдяки ретельному вивченню походження COVID-19.

