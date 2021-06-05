У ВООЗ заявляюють про нестачу вакцини від коронавірусу

Наразі між 129 державами вже розподілено 80 мільйонів доз препаратів від COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про нестачу вакцини від коронавірусу.

Таку думку вислови помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард, пише France 24.

За його словами, міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою провалу. У межах механізму між 129 державами вже розподілено 80 мільйонів доз препаратів від COVID-19. Утім, ця кількість на 200 мільйонів менше, ніж очікували в організації.

Associated Press

Ейлвард зауважив, що багаті країни обіцяли додатково надати COVAX близько 150 мільйонів доз вакцини, але це не вирішить проблему. Адже протягом червня і липня буде невелика кількість постачань.

"Ми готуємось до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз від деяких країн, які ми мали отримати у конкретні терміни, щоб допомогти світу подолати цю ситуацію", - сказав Брюс Ейлвард.

Аби успішно боротися з пандемією, необхідно вакцинувати 250 мільйонів осіб, наголосив представник ВООЗ. За його словами, дозволить до кінця 2021 року досягти рівня імунізації 30-40% населення планети.

Як повідомлялося, штамам коронавірусу відтепер дали нові офіційні імена. ВООЗ зробила це аби не було утисків і стигматизації країн, звідки штами ширяться, бо цифрову назву штаму не використовує ані преса, ані громадськість. Відтепер так званий "британський штам" коронавірусу охрестили альфою, "південноафриканський" - бетою, "бразильський"- гаммою.

Новини світу: ВООЗ дав офіційні назви штамам коронавірусу

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