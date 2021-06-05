У Китаї вакцину від коронавірусу схвалили для дітей віком від трьох років

Наразі в Китаї у пріоритеті люди літнього віку, а не діти і молодь.

У Китаї вакцину Sinovac Biotech дозволили використовувати для дітей і підлітків.

Про це заявив голова правління китайської компанії Інь Вейдун, повідомляє Reuters.

Пекін схвалив екстрене використання вакцини для дітей від трьох до 17 років. Утім, коли саме їх почнуть щеплювати, вирішуватиме влада країни. Адже наразі в Китаї у пріоритеті люди літнього віку, а не діти і молодь.



За словами Інь Вейдуна, попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у ​​віці від 3 до 17 років, а більшість побічних реакцій були легкими. Крім того, під час ІІІ фази випробувань учасникам ввели третю бустерний дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. Після цього в учасників експерименту спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл у порівнянні з попередніми рівнями за тиждень і в 20 разів - за пів місяця.

Наразі компанія працює над вивченням того, наскільки довго антитіла будуть в організмі після вакцинації.

Як повідомлялося, в Бразилії заради експерименту вакцинували від коронавірусу ціле місто. У Серрані смертність від COVID-19 знизилася на 95% після того, як майже всі дорослі були вакциновані. Експеримент проводився в місті з населенням 45 тисяч людей від лютого до квітня Інститутом Бутантан, який виробляє вакцину CoronaVac, розроблену китайською Sinovac Biotech.

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