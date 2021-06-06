Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 июня

За все время пандемии в Украине заболело 2 214 517 человек.

В Украине по состоянию на утро 6 июня зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса умерло 42 человека, выздоровели — 4516 человек. Осуществлено 32269 тестирований.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 214 517 человек, выписаны — 2 093 228, умерло — 51 182 людей.

Напомним, в Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса.

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