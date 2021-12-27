Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 грудня

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксували у Києві.

В Україні станом на 27 грудня зафіксували 1 864 нові випадки коронавірусної інфекції. Захворіли, зокрема, 138 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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За добу до лікарень з підозрою або підтвердженим діагнозом госпіталізували 1 053 осіб, померли – 133 особи, перемогли хворобу – 4 527 осіб.

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксували у Києві – 256, у Черкаській області – 135, у Житомирській області – 132, у Київській області – 131.

Статистика за весь час коронавірусу в Україні

Захворіли 3 646 988 осіб, померли – 94 971 особа, одужали – 3 432 739 осіб.

За весь час пандемії в нашій країні вакцинувалися 28 009 499 осіб, з них одну дозу отримали 14,5 млн, дві дози – 13,4.

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