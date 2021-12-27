Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 декабря

Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировали в Киеве.
В Украине 27 декабря зафиксировали 1 864 новых случая коронавирусной инфекции. Заболели, в частности, 138 детей и 12 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За сутки в больницы с подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 1 053 человека, скончались — 133 человека, победили болезнь — 4 527 человек.
Больше всего случаев заболевания за сутки зафиксировали в Киеве — 256, в Черкасской области — 135, в Житомирской области — 132, в Киевской области — 131.
Статистика за все время коронавируса в Украине
Заболели 3 646 988 человек, скончались — 94 971 человек, выздоровели — 3 432 739 человек.
За все время пандемии в нашей стране вакцинировались 28 009 499 человек, из них одну дозу получили 14,5 млн, две дозы — 13,4.
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