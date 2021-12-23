Вчені з ПАР та Британії: "Омікрон" спричиняє на 80% менше госпіталізацій, ніж "Дельта"

Вчені з ПАР та Британії: "Омікрон" спричиняє на 80% менше госпіталізацій, ніж "Дельта"

За словами вчених, "Омікрон" частіше призводить до легких форм захворювання, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Три окремі дослідницькі групи в Південній Африці, Англії та Шотландії — місцях, де новий варіант COVID-19 "Омікрон" швидко поширився — виявили, що перебіг інфекції менш важкий, ніж у "Дельти".

Про це інформує Daily Mail.

За словами вчених, "Омікрон" частіше призводить до легких форм захворювання, ніж попередні варіанти коронавірусу. Це дає надію, що нинішній сплеск може бути не таким катастрофічним, як побоювалися, незважаючи на різке зростання кількості випадків.

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Нове дослідження з Південної Африки показало, що люди, інфіковані омікроном, на 80% рідше потрапляють до лікарні, ніж якщо вони заразилися іншими штамами. Ризик тяжкого захворювання менший на 90 відсотків. Дослідження з Шотландії та Англії, схоже, підтверджують висновки з ПАР.

Своєю чергою медики попереджають, що цієї зими лікарні все ще можуть опинитися під тиском, оскільки будь-яке зниження важкості захворювання буде нівельовано, якщо кількість зараження зросте "до астрономічного рівня".

Навіть невакцинована людина, яка ніколи не хворіла на COVID-19 і не має імунітету, має на 10% менший ризик потрапити до лікарню з "Омкроном", ніж з "Дельтою". І хоча Omicron виглядає менш важким, він більш частіше передається частково через те, що поточні вакцини менш ефективні проти нього.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

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