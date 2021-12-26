Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 декабря

Больше всего больных обнаружили в столице – 251.
В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 251;
- Винницкая область – 111;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 120;
- Житомирская область – 172;
- Закарпатская область – 84;
- Запорожская область – 51;
- Ивано-Франковская область – 135;
- Киевская область – 196;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 164;
- Николаевская область – 82;
- Одесская область – 117;
- Полтавская область – 90;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 106;
- Тернопольская область – 134;
- Харьковская область – 95;
- Херсонская область – 22;
- Хмельницкая область – 123;
- Черкасская область – 150;
- Черновицкая область – 67;
- Черниговская область – 85.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 645 124 человека;
- поправилось – 3 428 212 человек;
- летальных исходов – 94 838.
Как сообщалось, накануне, 25 декабря, было зафиксировано 5276 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 268 человек, а 15 639 пациентов выздоровели. Кроме того, 117 222 человека вакцинировано против COVID-19.
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