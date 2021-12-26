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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 декабря

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 декабря

Associated Press

Больше всего больных обнаружили в столице – 251.

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 251;
  • Винницкая область – 111;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 167;
  • Донецкая область – 120;
  • Житомирская область – 172;
  • Закарпатская область – 84;
  • Запорожская область – 51;
  • Ивано-Франковская область – 135;
  • Киевская область – 196;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 164;
  • Николаевская область – 82;
  • Одесская область – 117;
  • Полтавская область – 90;
  • Ровенская область – 86;
  • Сумская область – 106;
  • Тернопольская область – 134;
  • Харьковская область – 95;
  • Херсонская область – 22;
  • Хмельницкая область – 123;
  • Черкасская область – 150;
  • Черновицкая область – 67;
  • Черниговская область – 85.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 645 124 человека;
  • поправилось – 3 428 212 человек;
  • летальных исходов – 94 838.

Как сообщалось, накануне, 25 декабря, было зафиксировано 5276 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 268 человек, а 15 639 пациентов выздоровели. Кроме того, 117 222 человека вакцинировано против COVID-19.

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