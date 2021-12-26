Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 декабря

Больше всего больных обнаружили в столице – 251.

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 138 больных, 4 279 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 645 124 человека;

поправилось – 3 428 212 человек;

летальных исходов – 94 838.

Как сообщалось, накануне, 25 декабря, было зафиксировано 5276 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 268 человек, а 15 639 пациентов выздоровели. Кроме того, 117 222 человека вакцинировано против COVID-19.

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