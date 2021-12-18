В Україні за добу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 60 людей

Загальна кількість людей, які отримали третю дозу вакцини становить 74 особи.
В Україні станом на 17 грудня за добу отримали бустерну дозу вакцини 60 людей.
Про це повідомляє МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 12 919 024 людини, додаткову дозу отримали загалом 74 людини.
Раніше повідомлялося, компанія Pfizer опублікувала результати лабораторних досліджень, які свідчать, що після третьої дози вакцини рівень титру антитіл зростає в достатній кількості, щоб нейтралізувати вірус варіанту "Омікрон".
Після цього 14 грудня Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу — "Омікрон". Йдеться про жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, наймовірніше, і могла інфікуватися "Омікроном", оскільки контактувала з хворими на цю мутацію.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.