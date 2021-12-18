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Поширення коронавірусу планетою та нічна автотроща у Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

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Поширення коронавірусу планетою та нічна автотроща у Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила надзвичайне використання вакцини проти коронавірусу CovavaxTM, виготовленої індійським інститутом сироватки за ліцензією американської компанії Novavax. Читати далі –>
  • Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу. Читати далі –>
  • У Данії у кожного п'ятого, хто заразився коронавірусом, знаходять штам "Омікрон". Читати далі –>
  • У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив десять припаркованих авто Читати далі –>
  • Війна на Донбасі триватиме, як мінімум, доти, "поки що Путін не залишить Кремль ногами вперед". Про це заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малек Читати далі –>
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