Поширення коронавірусу планетою та нічна автотроща у Києві: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила надзвичайне використання вакцини проти коронавірусу CovavaxTM, виготовленої індійським інститутом сироватки за ліцензією американської компанії Novavax. Читати далі –>
- Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу. Читати далі –>
- У Данії у кожного п'ятого, хто заразився коронавірусом, знаходять штам "Омікрон". Читати далі –>
- У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив десять припаркованих авто Читати далі –>
- Війна на Донбасі триватиме, як мінімум, доти, "поки що Путін не залишить Кремль ногами вперед". Про це заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малек Читати далі –>