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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 вересня

Associated Press

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській області - 761.

В Україні станом на ранок 18 вересня зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 719 інфікованих COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість випадків COVID-19 в областях:

  • м. Київ – 416
  • Вінницька – 133
  • Волинська – 209
  • Дніпропетровська – 434
  • Донецька – 272
  • Житомирська – 215
  • Закарпатська – 44
  • Запорізька – 260
  • Івано-Франківська – 206
  • Київська – 207
  • Кіровоградська – 40
  • Луганська – 246
  • Львівська – 585
  • Миколаївська – 106
  • Одеська – 399
  • Полтавська – 176
  • Рівненська – 179
  • Сумська – 170
  • Тернопільська – 219
  • Харківська – 761
  • Херсонська – 127
  • Хмельницька – 160
  • Черкаська – 211
  • Чернівецька – 298
  • Чернігівська – 161

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 344 398 осіб;
  • одужало – 2 230 306 осіб;
  •  летальних випадків – 54 829.

Як повідомлялося, напередодні, 17 вересня, було зафіксовано 6 624 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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