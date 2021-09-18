Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 вересня

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській області - 761.

В Україні станом на ранок 18 вересня зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 719 інфікованих COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість випадків COVID-19 в областях:

м. Київ – 416

Вінницька – 133

Волинська – 209

Дніпропетровська – 434

Донецька – 272

Житомирська – 215

Закарпатська – 44

Запорізька – 260

Івано-Франківська – 206

Київська – 207

Кіровоградська – 40

Луганська – 246

Львівська – 585

Миколаївська – 106

Одеська – 399

Полтавська – 176

Рівненська – 179

Сумська – 170

Тернопільська – 219

Харківська – 761

Херсонська – 127

Хмельницька – 160

Черкаська – 211

Чернівецька – 298

Чернігівська – 161

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 344 398 осіб;

одужало – 2 230 306 осіб;

летальних випадків – 54 829.

Як повідомлялося, напередодні, 17 вересня, було зафіксовано 6 624 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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