Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 вересня

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Харківській області - 761.
В Україні станом на ранок 18 вересня зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 719 інфікованих COVID-19.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Кількість випадків COVID-19 в областях:
- м. Київ – 416
- Вінницька – 133
- Волинська – 209
- Дніпропетровська – 434
- Донецька – 272
- Житомирська – 215
- Закарпатська – 44
- Запорізька – 260
- Івано-Франківська – 206
- Київська – 207
- Кіровоградська – 40
- Луганська – 246
- Львівська – 585
- Миколаївська – 106
- Одеська – 399
- Полтавська – 176
- Рівненська – 179
- Сумська – 170
- Тернопільська – 219
- Харківська – 761
- Херсонська – 127
- Хмельницька – 160
- Черкаська – 211
- Чернівецька – 298
- Чернігівська – 161
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 344 398 осіб;
- одужало – 2 230 306 осіб;
- летальних випадків – 54 829.
Як повідомлялося, напередодні, 17 вересня, було зафіксовано 6 624 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, що темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.