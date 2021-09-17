Українські медики отримали можливість самостійно виявляти нові мутації коронавірусу

У спеціальній лабораторії зможуть опрацьовувати 400 зразків біоматеріалу на місяць.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України з’явилося обладнання, яке дозволить визначати нові штами коронавірусу.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Секвенатор для визначення нових штамів зразків SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів, зможе опрацьовувати 400 зразків на місяць.

"Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело", – зауважив з цього приводу міністр.

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Раніше Україна надсилала зразки біоматеріалів на секвенування до лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров'я, а це займало певний час і ускладнювало оперативність реагування української системи охорони здоров'я на ситуацію.

За словами очільника МОЗ, наявність такої лабораторії – це питання національної безпеки.

Нагадаємо, коронавірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, мутує приблизно щотижня, тобто в два рази частіше, ніж вважалося дотепер. Це засвідчує дослідження генетиків з університетів Бата і Единбурга у Британії.

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