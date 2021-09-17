Страховики в очікуванні нового спалаху COVID-19 змінюють умови страхування персоналу

Українські страховики готуються до нового спалаху захворюваності на COVID-19 і переглядають свої програми медичного страхування персоналу, пропонуючи роботодавцям краще захистити власних працівників та бізнес. Серед основних змін - покриття від коронавірусу стає обов’язковим, збільшується попит на опцію психологічної допомоги.

"Враховуючи, що коронавірус теж має ознаки сезонності, ми вже сьогодні готуємося до нового спалаху та модифікуємо медичні страхові програми, - розповідає керівниця управління особистого страхування компанії "ІНГО" Марина Зварич. – Також відповідно підготовлено наш сервісний підрозділ, який надає консультаційну та організаційну допомогу. Кількість співробітників контакт-центру збільшено, всі вони мають медичну освіту та пройшли спеціальне навчання".

За даними ІНГО, під час попереднього спалаху коронавірусного захворювання серед застрахованого персоналу перехворіли 10-15% працівників. Вони отримували виплати або організаційну допомогу та супровід під час лікування. Протягом кінця 2020 та 2021 року компанія сплатила за лікування своїх клієнтів від ковіду 34,3 млн грн.

Проте нові штами COVID-19 є агресивнішими, які швидше поширюються і можуть викликати важчий перебіг хвороби з більш складними наслідками, тому страховики модифікують свої програми.

Як пояснює Марина Зварич, програми медичного страхування персоналу розширюють покриттям лікування як нескладних амбулаторних випадків, так і важких стаціонарних випадків. Більшість корпоративних програм страхування відтепер включають покриття COVID-19 не як додаткову опцію, а як обов’язкову умову. Страховий захист має різні варіації з певними лімітами як на амбулаторно-поліклінічну допомогу, так і на стаціонар. В тому числі і на базі приватних клінік. Адже зараз, окрім державних медичних установ, стаціонарне лікування від ковіду забезпечують також деякі приватні заклади.

"Якщо застрахована особа отримує медичну допомогу у державному секторі, де лікування оплачується з бюджету, ми надаємо додаткове медикаментозне забезпечення, покриваємо допоміжні препарати та діагностику, які не входять у державний пакет", – пояснює Зварич.

Серед інших нововведень у страхових програмах слід відзначити і додаткову опцію психологічної допомоги після перенесеної хвороби. "Насправді ця опція існувала і раніше, проте не користувалася попитом, - уточнює Марина Зварич. - Натомість ускладнення, що викликає COVID-19 та їхній вплив на психічний стан людини, зробив цю опцію доволі популярною для страхової програми".

Окрім посилення програм медичного страхування, страхові компанії розробили спеціальні програми, що передбачають не організацію та оплату лікування, а грошове відшкодування у разі захворювання на коронавірусну хворобу. Через таку вузьку направленість такі програми значно дешевші за добровільне медичне страхування (ДМС), а їх особливістю є те, що страховка починає працювати вже після встановлення діагнозу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання