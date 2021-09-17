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Пандемія коронавірусу призвела до росту ожиріння серед дітей: дослідження

Пандемія коронавірусу призвела до росту ожиріння серед дітей: дослідження

Pexels

Найбільше на ожиріння страждають діти, віком від 6 до 11 років.

Пандемія коронавірусу призвела до росту ожиріння серед дітей та підлітків. Особливо негативно це вплинуло на тих неповнолітніх, які вже мали проблеми із зайвою вагою. 

Про це повідомляє medicalxpress.com з посиланням на дослідження науковців із США. 

Американські вчені встановили, в дітей у США після пандемії почали частіше фіксувати зайву вагу. Результати є "істотними і тривожними", сказав один з авторів дослідження, доктор Елісон Гудман з Центру по контролю і профілактики захворювань. 

Дослідження американських науковців показало, що: 

  • У 2019 році ожирінням у США страждало 19% підлітків. Тоді як у серпні 2020 року таких було вже 22%

  • Діти зі здоровою вагою набирали в середньому 3,4 фунта (1,5 кілограма) на рік, після пандемії - 5,4 фунта (2,4 кг). 

  • Для дітей з помірним ожирінням очікуваний приріст ваги збільшився з 6,5 фунтів (2,9 кг) на рік до пандемії до 12 фунтів (5,4 кг) після її початку.

  • Для дітей з важкою формою ожиріння очікуваний річний приріст ваги збільшився з 8,8 фунтів (3,9 кг) до 14,6 фунтів (6,6 кг).

Рівень ожиріння найбільше зріс серед дітей, віком від 6 до 11 років. Дослідження засноване на аналізі медичних карт більш 432 000 дітей і підлітків, віком від 2 до 19 років, які були зважені і виміряні принаймні двічі до пандемії і принаймні один раз на початку пандемії. Це діти, які в цей період отримували медичну допомогу. 

Раніше науковці дослідили, що після пандемії коронавірусу людству загрожує масштабне ожиріння

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