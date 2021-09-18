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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 сентября

Associated Press

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Харьковской области — 761.

В Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1719 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Количество случаев COVID-19 в областях:

  • г. Киев — 416
  • Винницкая — 133
  • Волынская — 209
  • Днепропетровская — 434
  • Донецкая — 272
  • Житомирская — 215
  • Закарпатская — 44
  • Запорожская — 260
  • Ивано-Франковская — 206
  • Киевская — 207
  • Кировоградская — 40
  • Луганская — 246
  • Львовская — 585
  • Николаевская — 106
  • Одесская — 399
  • Полтавская — 176
  • Ровенская — 179
  • Сумская — 170
  • Тернопольская — 219
  • Харьковская — 761
  • Херсонская — 127
  • Хмельницкая — 160
  • Черкасская — 211
  • Черновицкая — 298
  • Черниговская — 161

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2344398 человек;
  • выздоровели — 2230306 человек;
  • летальных случаев — 54829.

Как сообщалось, накануне, 17 сентября, было зафиксировано 6624 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели.

Напомним, что темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.

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