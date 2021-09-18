Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 сентября

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Харьковской области — 761.

В Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1719 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Количество случаев COVID-19 в областях:

г. Киев — 416

Винницкая — 133

Волынская — 209

Днепропетровская — 434

Донецкая — 272

Житомирская — 215

Закарпатская — 44

Запорожская — 260

Ивано-Франковская — 206

Киевская — 207

Кировоградская — 40

Луганская — 246

Львовская — 585

Николаевская — 106

Одесская — 399

Полтавская — 176

Ровенская — 179

Сумская — 170

Тернопольская — 219

Харьковская — 761

Херсонская — 127

Хмельницкая — 160

Черкасская — 211

Черновицкая — 298

Черниговская — 161

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2344398 человек;

выздоровели — 2230306 человек;

летальных случаев — 54829.

Как сообщалось, накануне, 17 сентября, было зафиксировано 6624 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели.

Напомним, что темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.

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