Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 сентября

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Харьковской области — 761.
В Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1719 инфицированных COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.
Количество случаев COVID-19 в областях:
- г. Киев — 416
- Винницкая — 133
- Волынская — 209
- Днепропетровская — 434
- Донецкая — 272
- Житомирская — 215
- Закарпатская — 44
- Запорожская — 260
- Ивано-Франковская — 206
- Киевская — 207
- Кировоградская — 40
- Луганская — 246
- Львовская — 585
- Николаевская — 106
- Одесская — 399
- Полтавская — 176
- Ровенская — 179
- Сумская — 170
- Тернопольская — 219
- Харьковская — 761
- Херсонская — 127
- Хмельницкая — 160
- Черкасская — 211
- Черновицкая — 298
- Черниговская — 161
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2344398 человек;
- выздоровели — 2230306 человек;
- летальных случаев — 54829.
Как сообщалось, накануне, 17 сентября, было зафиксировано 6624 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели.
Напомним, что темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.