У Харківській області зростає кількість випадків COVID-19 серед школярів: що кажуть медики

Зараз на карантині в області перебуває 91 клас.
У Харківській області зростає захворюваність дітей на коронавірусну інфекцію.
Про це в ефірі “Суспільного” повідомила директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.
Так, від початку навчального року в області зросла кількість хворих на COVID-19 дітей. У вересні недугу виявили у 123 школярів. Також коронавірус діагностували у 47 педагогів.
"У вересні ми маємо близько 7% дитячого населення в загальній структурі захворюваності. На початку серпня цей показник становив 3,5%. Переважно хворіють діти шкільного віку", — розповіла Любов Махота.
Зараз на карантині в області перебуває 91 клас.
Нагадаємо, що у Києві уряд поки не планує вводити жорсткий карантин через стрімке зростання хворих на COVID-19. Сплеск захворюваності планується контролювати завдяки вакцинації і заходам безпеки.