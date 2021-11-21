У ВООЗ назвали кількість жителів Європи, які не доживуть до весни через COVID-19

У ВООЗ назвали кількість жителів Європи, які не доживуть до весни через COVID-19

До березня 2022 року в Європі можуть зареєструвати ще пів мільйона смертей.

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге зробив невтішний прогноз смертності від COVID-19 на європейському континенті упродовж цієї зими.

У коментарі BBC він заявив, що до березня 2022 року від коронавірусної інфекції в Європі можуть зареєструвати ще 500 тисяч летальних випадків.

За його словами, такі масштаби смертності можливі, якщо не вжити термінових обмежувальних заходів.Він вважає, що обов’язкову вакцинацію від коронавірусу потрібно розглядати як крайню міру, але було б “дуже своєчасно” провести дискусію з цього питання.

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Також Клюге закликав продовжувати носити захисні маски, збільшити темпи вакцинації, дотримуватися основних заходів громадської охорони здоров’я та впроваджувати нові методи лікування.

Нагадаємо, що в Австрії через поширення коронавірусної інфекції кордони для мандрівників будуть закритими від 22 листопада до 13 грудня.

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