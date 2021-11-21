З білоруського табору для біженців госпіталізували сотню хворих: названо причину

З білоруського табору для біженців госпіталізували сотню хворих: названо причину

Серед доставлених до лікарні мігрантів — хворі з важкою формою COVID-19.

З логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні до лікарень у місті Гродно доставили вже близько 100 пацієнтів, серед яких є хворі на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє видання “Хартыя97" з посиланням на начальницю головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмилу Кеду.

За словами білоруської чиновниці, хворих доставляють до медичних закладів у місті Гродно — переважно до лікарні швидкої медичної допомоги та університетської клініки.

“Дітей відправляємо в дитячу клінічну лікарню, вагітних - в перинатальний центр. На сьогоднішній день відвезли близько 100 осіб", - повідомила Кеда під час спілкування з представниками делегації ВООЗ, яка відвідала центр.

Основними причинами госпіталізації називають пневмонію, захворювання легень та шлунково-кишкового тракту. Розвиток хвороби зумовлений не тільки переохолодженням, серед пацієнтів — хворі з пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, раніше стало відомо про перший випадок COVID-19, зафіксований серед мігрантів біля кордону Білорусі.

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