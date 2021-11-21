Австрія припиняє приймати туристів: названо терміни дії обмеження

Через поширення коронавірусної інфекції кордони для мандрівників будуть закритими від 22 листопада до 13 грудня.

Туристичні поїздки до Австрії будуть тимчасово недоступними навіть для вакцинованих мандрівників і тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це повідомили на офіційному туристичному порталі Austria.info.

Таке рішення було ухвалене у зв'язку з критичною ситуацією із поширенням коронавірусної інфекції в країні.

“В Австрії через поточну ситуацію з зараженням коронавірусом тимчасовий карантин набуде чинності з 22 листопада до 13 грудня. Поїздка до Австрії з туристичними цілями стане можлива лише після завершення цього періоду”, - йдеться у повідомленні.

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Обмеження на в’їзд до країни поширюється також на громадян, які пройшли повний курс вакцинації або перехворів на COVID-19.

Заклади громадського харчування, готелі, а також установи, які працюють у сфері культури, також будуть зачиненими упродовж цього часу.

Нагадаємо, від 15 листопада в Австрії запроваджено посилений карантин для громадян, які не пройшли повного курсу вакцинації проти COVID-19.

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