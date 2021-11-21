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Австрія припиняє приймати туристів: названо терміни дії обмеження

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Австрія припиняє приймати туристів: названо терміни дії обмеження

Associated Press

Через поширення коронавірусної інфекції кордони для мандрівників будуть закритими від 22 листопада до 13 грудня.

Туристичні поїздки до Австрії будуть тимчасово недоступними навіть для вакцинованих мандрівників і тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це повідомили на офіційному туристичному порталі Austria.info.

Таке рішення було ухвалене у зв'язку з критичною ситуацією із поширенням коронавірусної інфекції в країні.

“В Австрії через поточну ситуацію з зараженням коронавірусом тимчасовий карантин набуде чинності з 22 листопада до 13 грудня. Поїздка до Австрії з туристичними цілями стане можлива лише після завершення цього періоду”, - йдеться у повідомленні. 

Обмеження на в’їзд до країни поширюється також на громадян, які пройшли повний курс вакцинації або перехворів на COVID-19.

Заклади громадського харчування, готелі, а також установи, які працюють у сфері культури, також будуть зачиненими упродовж цього часу.

Нагадаємо, від 15 листопада в Австрії запроваджено посилений карантин для громадян, які не пройшли повного курсу вакцинації проти COVID-19. 

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