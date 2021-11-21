Путін зголосився стати добровольцем під час експерименту з вакциною від COVID-19

Путін зголосився стати добровольцем під час експерименту з вакциною від COVID-19

Президент РФ погодився випробувати на собі назальну вакцину від російського виробника.

Російський президент Володимир Путін заявив, що готовий стати учасником випробування назальної вакцини від коронавірусу, розробленої російським Центром ім. Гамалеї.

Як повідомляє ТАСС, про це він сказав у неділю, 21 листопада, під час розмови із заступником директора цієї установи Денисом Логуновим.

Назальну форму препарату для щеплення від коронавірусу в Росії планують запровадити після клінічних досліджень. Для участі в експерименті потрібно підписати відповідну згоду. Путін пообіцяв зробити це ще сьогодні.

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Під час розмови з науковцем російський президент зауважив, що пройшов у неділю ревакцинацію від COVID-19 препаратом "Супутник Лайт" і почувається добре. Для Путіна це було вже третє щеплення, зробити його президенту РФ, начебто, порадили його лікарі.

Нагадаємо, в США планують заборонити в'їзд для іноземців, щеплених від COVID-19 російською вакциною "Супутник V".

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