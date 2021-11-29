Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика нових випадків та смертності 29 листопада

В Україні знизилася загальна кількість нових випадків коронавірусу. Проте Дніпропетровська область все одно залишається у лідерах.
Дніпропетровська область знову в антилідерах щодо поширення коронавірусу. 29 листопада в регіоні зафіксували 473 нові випадки зараження.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Дніпрі – 163, у Кривому Розі – 65, у Кам'янському – 32, у Нікополі – 30.
За добу коронавірусну інфекцію побороли 1146 пацієнтів, померли – 43.
Зазначимо, що в Україні 29 листопада виявили 5804 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 2082 особи, одужали – 10 477, померли – 297.
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