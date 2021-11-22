Чи можна інфікуватися коронавірусом через очі: відповідь дослідника

Чи можна інфікуватися коронавірусом через очі: відповідь дослідника

Людина може підхопити коронавірус, якщо він з великими краплями потрапить їй в очі, каже фахівець.

Ризик зараження коронавірусом через очі існує. Але інфікуватися таким шляхом здебільшого можна у разі потрапляння в очі великих крапель з коронавірусоною інфекцією.

Про це розповів в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер.

"Цей шлях передачі відіграє роль переважно для великих крапель. Для дрібних аерозолів набагато важливіший шлях через легені, оскільки вони мають величезну площу поверхні", - пяснив Міхаель Рідікер.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус у світі: Австрію на три тижні закривають для туристів – країною прокотилися протести

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