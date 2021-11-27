У ще одній країні Європи виявили новий штам коронавірусу "Омікрон"

Раніше "Омікрон" підтвердили в Німеччині, Чехії та Великій Британії.
В Італії виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". Його діагностували у Мілані в пацієнта, який прибув із Мозамбіку.
Про це повідомляє Reuters.
"Геном був секвенований у лабораторії клінічної мікробіології, вірусології та біоекстренної діагностики лікарні Сакко в Мілані з позитивного зразка пацієнта, який прибув із Мозамбіку", - йдеться у повідомленні.
Національний інститут охорони здоров’я Італії повідомляє, що пацієнт, в якого підтвердили "Омікрон", та його родичі добре почувалися.
Відзначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву “Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров’я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується
Нагадаємо:
- Раніше про перші можливі випадки нового мутованого COVID-штаму "Омікрон" повідомили у Чехії та в Німеччині. В країнах чекають на остаточні результати аналізів.
- Також у графстві Ессекс (Велика Британія) виявлено два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
- Тим часом провідні фармкомпанії повідомили, коли почнуть боротися з новим штамом коронавірусу "Омікрон".