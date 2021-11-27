У ще одній країні Європи виявили новий штам коронавірусу "Омікрон"

У ще одній країні Європи виявили новий штам коронавірусу "Омікрон"

Раніше "Омікрон" підтвердили в Німеччині, Чехії та Великій Британії.

В Італії виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". Його діагностували у Мілані в пацієнта, який прибув із Мозамбіку.

Про це повідомляє Reuters.

"Геном був секвенований у лабораторії клінічної мікробіології, вірусології та біоекстренної діагностики лікарні Сакко в Мілані з позитивного зразка пацієнта, який прибув із Мозамбіку", - йдеться у повідомленні.

Національний інститут охорони здоров’я Італії повідомляє, що пацієнт, в якого підтвердили "Омікрон", та його родичі добре почувалися.

Відзначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву “Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров’я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується

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