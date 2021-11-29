В Одеській області жодного померлого від COVID-19: статистика на 29 листопада

В Одеській області жодного померлого від COVID-19: статистика на 29 листопада

Хворобу підтвердили у понад 300 людей.

За минулу добу в Одеській області захворювання на COVID-19 підтвердили у 303 людей, 285 мешканців одужали. Померлих від ускладнень хвороби не було.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше нових хворих зафіксували у Дніпропетровській області (473). На другому місці Донецька область. Там виявили 457 хворих. У Киїєві - 431.

Як зазначають в МОЗ, за весь час пандемії в Одеській області:

захворіли 227 678 громадян,

одужали 178 051 людина,

помер 5 161 пацієнт,

хворіють 44 466 жителів регіону.

В Україні станом на ранок 29 листопада зафіксовано 5 804 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 297 людей, 10 477 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей.

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом проведено 24 288 230 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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