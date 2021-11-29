Коронавирус в Днепропетровской области: статистика новых случаев и смертности 29 ноября

В Украине снизилось общее количество новых случаев коронавируса. Однако Днепропетровская область все равно остается в лидерах.
Днепропетровская область снова в антилидерах по распространению коронавируса. 29 ноября в регионе зафиксировали 473 новых случая заражения.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепре – 163, в Кривом Роге – 65, в Каменском – 32, в Никополе – 30.
За сутки коронавирусную инфекцию побороли 1146 пациентов, умерли — 43.
Отметим, что в Украине 29 ноября выявили 5804 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 2082 человека, выздоровели – 10 477, умерли – 297.
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