Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика 17 листопада

В обласному центрі за добу виявили найбільше нових випадків.
Дніпропетровську область продовжує лихоманити від коронавірусу. Станом на 17 листопада у регіоні зареєстрували 1675 нових випадків зараження.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування виявили в обласному центрі – 774, у Кривому Розі – 179, у Павлограді – 149, у Кам'янському – 135, у Нікополі – 81.
За добу коронавірусну інфекцію побороли 1810 пацієнтів, померло від недуги 68 місцевих мешканців. Загалом з початку пандемії у регіоні лабораторно підтвердили 218 049 випадків COVID-19.
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