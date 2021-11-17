Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика 17 листопада

В обласному центрі за добу виявили найбільше нових випадків.

Дніпропетровську область продовжує лихоманити від коронавірусу. Станом на 17 листопада у регіоні зареєстрували 1675 нових випадків зараження.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків інфікування виявили в обласному центрі – 774, у Кривому Розі – 179, у Павлограді – 149, у Кам'янському – 135, у Нікополі – 81.

За добу коронавірусну інфекцію побороли 1810 пацієнтів, померло від недуги 68 місцевих мешканців. Загалом з початку пандемії у регіоні лабораторно підтвердили 218 049 випадків COVID-19.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: нових хворих менше, а добова смертність тримається на високому рівні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання