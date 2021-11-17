Коронавирус в Днепропетровской области: статистика на 17 ноября

В областном центре за сутки обнаружили больше новых случаев.
Днепропетровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. По состоянию на 17 ноября в регионе зарегистрировали 1675 новых случаев заражения.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования выявили в областном центре – 774, в Кривом Роге – 179, в Павлограде – 149, в Каменском – 135, в Никополе – 81.
За сутки коронавирусную инфекцию побороли 1810 пациентов, умерли от болезни 68 местных жителей. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили 218 049 случаев COVID-19.
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