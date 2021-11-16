Як коронавірус впливає на вагітних і чи можна їм проходити вакцинацію: відповідь гінеколога

Як коронавірус впливає на вагітних і чи можна їм проходити вакцинацію: відповідь гінеколога

На думку медика, робити вакцину можна на будь-якому терміні вагітності.

Вагітним можна вакцинуватися від коронавірусу. Проходити імунізацію можна на будь-якому терміні. Так вважає кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, гінеколог-ендокринолог Олександр Семенюта.

Думку лікаря опублікувало видання “РІА-Мелітополь”.

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За його словами, вагітні жінки за своєю природою важче переносять інфекційні захворювання. До того ж вони більш схильні до ризику зараження. Вберегти їх від інфікування може імунізація, проте безліч породіль потрапляють під антивакцинальну кампанію, чим загрожують своєму здоров'ю.

“Вагітні важче переносять всі інфекційні захворювання, до яких відноситься і коронавірус. Рекомендація для вагітних одна, на якій неодноразово наголошувало МОЗ — треба робити щеплення. Вагітним можна робити щеплення від грипу та коронавірусу. Щодо терміну вагітності, то немає різниці, коли робити щеплення”, — наголосив лікар.

Він також наголосив, що саме вакцина зменшує ризик заразитися коронавірусною інфекцією. У той же час, на думку медика, перед імунізацією жінці не потрібно здавати додаткові аналізи.

“Якщо вас примушують здавати аналізи, перед тим, як проводити щеплення, то з двох причин: або щоб “підняти” само-поважність в очах пацієнта, або, частіше за все, щоб допомогти спів-дружній лабораторії заробити на зайвих обстеженнях. Деякі клініки навіть перед щеплення від грипу наголошують на необхідності здати аналіз сечі, крові — за стандартами того не треба робити”, — підкреслив Олександр Семенюта.

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