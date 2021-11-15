В Україні щеплено понад 80% освітян: МОН закликає повернути дітей до навчальних закладів

В Україні щеплено понад 80% освітян: МОН закликає повернути дітей до навчальних закладів

Якщо в Україні буде вакциновано 100% освітян, дітей планують повернути за парти.

В Україні вже повністю імунізовано більше 81% освітян. Понад 95% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлета.

За його словами, найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють такі області:

Харківська - 90,9%;

Черкаська - 90,3%;

Донецька - 89,9%;

Дніпропетровська - 88,3%.

"Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є Рівненська область - 8%, Тернопільська - 7,1% та Закарпатська - 7%", — зазначив Шкарлет.

Очільник МОН також зазначив, що сьогодні майже 40% шкіл навчають дистанційно.

"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у "червоній" зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти", — наголосив міністр.

Нагдаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19. Віднедавна епідемічна ситуація почала стабілізуватися. Кількість захворилих і госпіталізованих знижується.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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