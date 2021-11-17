В Україні з'явився чат-бот, у якому можна знайти найближчий пункт вакцинації: як він працює

В Україні з'явився чат-бот, у якому можна знайти найближчий пункт вакцинації: як він працює

Знайти пункт масової імунізації можна всього у кілька кліків.

В Україні створили телеграм-бот, завдяки якому можна дізнатися про наявність вакцин у певному пункті імунізації.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У телеграм-боті “Медичні закупівлі України” можна отримати інформацію про медикаменти та вакцини, наявність певних препаратів у тому пункті імунізації, який по геолокації знаходиться безпосередньо поряд з вами.

“Використовуючи геолокацію користувача, цей бот зможе знайти найближчі пункти вакцинації, а також покаже наявність у пункті вакцин та їх вид. Інформація оновлюється щодня на підставі звітів, які подають пункти вакцинації в електронну систему”, — підкреслив Віктор Ляшко.

Користуватися ботом можна, запустивши його в месенджері. Після чого перед користувачем випливе вітальне вікно, в якому з'явиться інформація про надання послуг "електронним помічником".

Потім користувачеві необхідно вибрати, вакцина чи терапія для чого саме йому потрібна. Крім препаратів від коронавірусу, там є дані про інші серйозні захворювання: гемофілію, ДЦП, туберкульоз.

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Наступний крок — відправити боту з мобільного телефону свою геолокацію. Завдяки їй він зможе підібрати для користувача пункти вакцинації, що знаходяться поруч з ним, а також препарати, які в них є.

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