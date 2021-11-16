Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності продовжує шокувати

В антилідерах – Дніпро та Кривий Ріг.

Дніпропетровська область продовжує утримувати лідируючі позиції щодо поширення коронавіруса. Станом на 16 листопада у регіоні зареєстрували 1635 нових випадків зараження.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Найбільше випадків інфікування за добу зареєстрували у Дніпрі – 814, у Кривому Розі – 150, у Кам'янському – 149, у Павлограді – 89, у Новомосковську – 66.

Коронавірус побороли 1612 людей, померли – 58.

Зазначимо, що в Україні за добу виявили 16 308 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 2264 особи, зафіксували і новий антирекорд за кількістю летальних випадків – 838.

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