Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності продовжує шокувати

В антилідерах – Дніпро та Кривий Ріг.
Дніпропетровська область продовжує утримувати лідируючі позиції щодо поширення коронавіруса. Станом на 16 листопада у регіоні зареєстрували 1635 нових випадків зараження.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування за добу зареєстрували у Дніпрі – 814, у Кривому Розі – 150, у Кам'янському – 149, у Павлограді – 89, у Новомосковську – 66.
Коронавірус побороли 1612 людей, померли – 58.
Зазначимо, що в Україні за добу виявили 16 308 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 2264 особи, зафіксували і новий антирекорд за кількістю летальних випадків – 838.
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