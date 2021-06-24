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Компанія Moderna перейменувала свою вакцину від COVID-19

Компанія Moderna перейменувала свою вакцину від COVID-19

Associated Press

Тепер препарат називатиметься Spikevax.

Американська компанія Moderna змінює назву своєї однойменної вакцини від коронавірусу.

 Про це йдеться на сайті Європейського агентства лікарських засобів.

Тепер препарат називатиметься Spikevax. Про причини зміни назви компанія не повідомляє.

Нагадаємо, що на початку травня Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат Moderna кращою вакциною від COVID-19. ЕМА підтвердило безпеку препарату на початку березня.

Восени 2020 року Moderna повідомила, що її вакцина ефективна проти коронавірусу на 94,1%, а для запобігання тяжкого перебігу хвороби — на 100%.

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель щепилася препаратом Moderna після першої дози AstraZeneca.

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