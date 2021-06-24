Компанія Moderna перейменувала свою вакцину від COVID-19

Компанія Moderna перейменувала свою вакцину від COVID-19

Тепер препарат називатиметься Spikevax.

Американська компанія Moderna змінює назву своєї однойменної вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Європейського агентства лікарських засобів.

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Тепер препарат називатиметься Spikevax. Про причини зміни назви компанія не повідомляє.

Нагадаємо, що на початку травня Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат Moderna кращою вакциною від COVID-19. ЕМА підтвердило безпеку препарату на початку березня.

Восени 2020 року Moderna повідомила, що її вакцина ефективна проти коронавірусу на 94,1%, а для запобігання тяжкого перебігу хвороби — на 100%.

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель щепилася препаратом Moderna після першої дози AstraZeneca.

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