США поділяться зі світом 55 млн доз COVID-вакцин: у списку держав є і Україна

У США розповіли, як розподілять 55 мільйонів доз вакцини від COVID-19 та хто її отримає.

Сполучені Штати поділяться зі світом 55 млн доз вакцин від коронавірусу. У списку країн, які отримають препарати, є і Україна.

Про це інформує CNBC.

41 мільйон доз розподілятиметься через міжнародний механізм COVAX.

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Близько 14 мільйонів доз буде направлено у країни Латинської Америки та Карибського басейну, включаючи Бразилію, Аргентину, Колумбію, Перу, Еквадор, Парагвай, Болівію, Уругвай, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Гаїті, Домініканську Республіку, Панаму та Косту Ріка.

Близько 16 мільйонів буде направлено в такі країни Азії, як Індія, Непал, Пакистан, Афганістан, Філіппіни, В’єтнам, Індонезія, Малайзія, Лаос та Таїланд.

10 мільйонів доз отримають країни Африки.

Додаткові 14 мільйонів будуть передані "регіональним пріоритетним одержувачам", таким як Ірак, Ємен, Туніс, Косово, Грузія, Молдова та Україна, заявили в адміністрації Байдена. Загалом у переліку — близько 30 країн, які сукупно отримають ці 14 мільйонів доз препарату.

Нагадаємо, що в Індії виявили новий варіант місцевого штаму коронавірусу "Дельта плюс".

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