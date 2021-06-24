Компания Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Компания Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Теперь препарат будет называться Spikevax.

Американская компания Moderna меняет название своей одноименной вакцины от коронавируса.

Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств.

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Теперь препарат будет называться Spikevax. О причинах изменения названия компания не сообщает.

Напомним, что в начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. ЕМА подтвердило безопасность препарата в начале марта.

Осенью 2020 года Moderna сообщила, что ее вакцина эффективна против коронавируса на 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — на 100%.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель привилась препаратом Moderna после первой дозы AstraZeneca.

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