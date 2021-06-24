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Компания Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Компания Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Associated Press

Теперь препарат будет называться Spikevax.

Американская компания Moderna меняет название своей одноименной вакцины от коронавируса.

Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств.

Теперь препарат будет называться Spikevax. О причинах изменения названия компания не сообщает.

Напомним, что в начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. ЕМА подтвердило безопасность препарата в начале марта.

Осенью 2020 года Moderna сообщила, что ее вакцина эффективна против коронавируса на 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — на 100%.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель привилась препаратом Moderna после первой дозы AstraZeneca.

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