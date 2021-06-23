Україна у липні отримає близько 7,7 млн доз вакцин від COVID-19

Також Україна веде переговори про закупівлю американської вакцини Johnson & Johnson.
У липні цього року Україна очікує на поставку 7,7 млн доз вакцин від COVID-19.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час онлайн-дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".
Крім 5,325 млн доз китайської вакцини CoronaVac, закупленої через Crown Agents, ще 1,9 млн доз вакцини буде закуплено ДП "Медичні закупівлі".
"Загалом у липні до країни планується поставити близько 7,7 млн доз вакцин від коронавірусу", — сказав Кузін.
Також він підтвердив, що переговори про закупівлю американської вакцини Johnson & Johnson дійсно ведуться, проте наразі конкретні дати поставок невідомі.
Нагадаємо, ВООЗ схвалила для екстреного застосування вакцину CoronaVac китайської Sinovac Biotech, якою зокрема щеплюють в Україні.